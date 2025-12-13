冷氣團來襲！ 新北市政府即日起開啟防寒機制

十四日起首波冷氣團來襲，新北市府召開整備會並啟動防寒機制。（讀者提供）

記者蔡琇惠／新北報導

根據中央氣象署氣象預報顯示，自明（14）日起，新北市迎來首波冷氣團，新北市長侯友宜特別指示相關局處加強防寒工作事項及防寒宣導，全力守護市民生命財產安全，並提醒市民注意保暖，關懷身邊獨居長者及弱勢家庭。

新北市消防局指出，市府根據新北市氣象協力團隊資料研判，入冬以來第一波大陸冷氣團南下，週日(14日)新北市全天偏冷，白天溫度約為16-18度，週日晚間到下週一(15日)清晨空曠地區可能有10-12度左右低溫出現機會，直至下週二白天起溫度回升較為明顯。

消防局提到，新北市政府已針對未來可能面臨之寒流召開整備會議，並於即日起開啟防寒機制，社會局將加強街頭訪視、啟動低溫關懷機制；農業局針對農作寒害部分加強宣導；民政局將通知各里長對獨居老人給予特別關照；消防局將加強防範一氧化碳中毒宣導機制並強化心血管疾病緊急救護；衛生局將通報市轄急救責任醫院加強心血管及呼吸道疾病患者照護；並由教育局請學校加強醫療保健及保暖工作。

新北市消防局局長陳崇岳表示，天氣轉冷時，民眾易因使用瓦斯熱水爐、通風不良或電暖器使用不當，導致一氧化碳中毒及住宅火災案件上升。特別提醒民眾，使用瓦斯熱水爐洗澡時務必保持通風，絕對不要在密閉空間使用炭火或瓦斯爐取暖；使用電暖器請保持與可燃物至少50公分距離，並選購有自動斷電功能的合格產品。如發現家人或鄰居出現頭痛、噁心、嗜睡等一氧化碳中毒徵兆，請立即開窗、關閉熱水爐並撥打119求救。