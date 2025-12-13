冷氣團來襲！ 新北市政府即日起開啟防寒機制
▲天氣預測圖。(圖:新北市消防局提供)
新北市消防局十三日表示，自十二月十四日起，新北市迎來首波冷氣團，新北市長侯友宜特別指示相關局處加強防寒工作事項及防寒宣導，全力守護市民生命財產安全，並提醒市民注意保暖，關懷身邊獨居長者及弱勢家庭。
根據新北市氣象協力團隊資料研判，入冬以來第一波大陸冷氣團南下，十四日新北市全天偏冷，白天溫度約為十六至十八度，十五日清晨空曠地區可能有十至十二度左右低溫出現機會，直至下週二白天起溫度回升較為明顯。
新北市政府已針對未來可能面臨之寒流召開整備會議，並於即日起開啟防寒機制，社會局將加強街頭訪視、啟動低溫關懷機制，農業局針對農作寒害部分加強宣導、民政局將通知各里長對獨居老人給予特別關照，消防局將加強防範一氧化碳中毒宣導機制並強化心血管疾病緊急救護，衛生局將通報新北市急救責任醫院加強心血管及呼吸道疾病患者照護，並由教育局請學校加強醫療保健及保暖工作。
新北市消防局長陳崇岳指出，天氣轉冷時，民眾易因使用瓦斯熱水爐、通風不良或電暖器使用不當，導致一氧化碳中毒及住宅火災案件上升。特別提醒民眾，使用瓦斯熱水爐洗澡時務必保持通風，絕對不要在密閉空間使用炭火或瓦斯爐取暖；使用電暖器請保持與可燃物至少五十公分距離，並選購有自動斷電功能的合格產品。如發現家人或鄰居出現頭痛、噁心、嗜睡等一氧化碳中毒徵兆，請立即開窗、關閉熱水爐並撥打一一九求救。
其他人也在看
藍白挾人數優勢通過「反年改」法案 綠委嘆：改革八年毀於一旦
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案，將停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，外界擔憂退撫基金提前破產，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 72
不檢討！賴清德轟：藍白當家的立院變本加厲
[NOWnews今日新聞]藍白日前聯手二度封殺國防特別條例草案與政院版財劃法草案。兼任民進黨主席的總統賴清德今（12）日中午邀請民進黨籍立委便當會，針對近來爭議法案，聽取意見共商國是。對此，賴清德上午...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37
消防局長李明峯退群閃辭 台南市長黃偉哲「勉予同意」
台南市消防局局長今（12）傳出閃辭消息，局長李明峯今早突然退出消防局工作群組，消息傳出所有同仁均感錯愕，台南市府證實接獲他請辭，市長黃偉哲勉予同意請辭批准。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
美和平方案籲烏軍撤離頓巴斯 澤倫斯基嗆：不公平｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基於11日舉行記者會，指出美國總統川普在烏俄和平方案中，提議烏克蘭完全撤出東部頓巴斯，在目前還由烏軍控制的地區成立特別經濟區，規定烏俄雙方都不能占領。讓他高喊，只有烏軍撤兵並不公平。而北約秘書長呂特最新也警告，俄羅斯可能在未來5年內對北約成員國發動攻擊，強調各國應該做好戰爭準備。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 1
爆徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 她列時間軸曝內幕：會通靈嗎？
不滿花蓮縣府在明年度總預算中未明確編列災後重建經費，光復災民昨（11）日一早動員超過500人北上花蓮市區，到縣議會與縣政府前陳情抗議，提出5大訴求，要求縣府負起重建責任。不過，縣長徐榛蔚持續神隱，僅副縣長顏新章出面。花蓮縣議員楊華美爆料，有縣府員工透露，就怕光復災民闖入，縣府竟「將所有對外通道鎖住」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
批藍白主導立院嚴重影響國安 賴清德：希望以國家利益為最優先
賴清德指出，在過去蔡英文總統執政8年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全，經濟更進步，對人民也提供更好的照顧，大家可以看到去年和今年不管是地震、風災還是非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領的團隊都在第一線不眠不休協助地方政府救災，或防疫的各項工作。「非常希...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
卓榮泰擬「不副署」法案 學者：看不懂哪招
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。民進...今日新聞NOWNEWS ・ 26 分鐘前 ・ 3
獨！徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 議員曝驚人內幕！
論壇中心/綜合報導不滿花蓮縣明年總預算增加，卻沒編列災後重建經費，今(11日)光復鄉災民包多輛遊覽車北上，從縣議會走到縣府表達抗議，但縣長徐榛蔚依舊神隱，只派副縣長顏新章出面。對此，花蓮縣議員楊華美質疑，徐榛蔚壓根不想管，今天人居然跑到南區，根本不在縣府，甚至有縣府員工透露「縣府把對外所有通道都鎖住」，就是害怕抗議的光復災民闖入。楊華美在《台灣向前行》節目中指出，花蓮縣議會過去已經「三度發函」給縣府，請它將總預算中補充光復鄉洪災相關的經費，但縣府卻完全「不理不睬」，不把光復鄉親放在眼裡。楊華美接續指出，現在縣府派的議員批評議會為了幫助光復鄉「不省經費」，反而影響其他12個鄉鎮的建設。對此，楊華美不禁感嘆，若今日不好好處理光復後續救災事宜，未來不幸有同樣災難發生，「縣府還是會有一樣的作為」。楊華美進一步認為，縣府現在的做法就是推給中央，說中央編300億，已編完270億了剩30億可以用在光復，「縣府為什麼還要編」？楊華美直言，議會早在10月就要求修訂預算，而中央編的重建經費是在12月才三讀通過，縣府卻在這之前就把「中央會有錢」當藉口，「是會通靈嗎」？楊華美質疑，光復鄉難道不是花蓮縣的一個鄉嗎？難道縣府能「敷衍塞責給中央」置身事外嗎？原文出處：獨！徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 議員曝１內幕：推給中央！ 更多民視新聞報導助理費除罪化「鄭麗文裝路人甲」？王時齊：應正名「這個」！韓入境卡台灣變中國？王智盛揭：裡面藏兩面手法！徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AIT願向立法院說明國防預算 黃國昌：我們還沒有僭越到這地步
總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，但二度在立法院遭到國民黨、民眾黨聯手封殺。美國在台協會（AIT）處長谷立言也罕見表態，當預算案進入立法院的預算審查階段，他願意回答立委們的問題。對此，民眾黨主席黃國昌今（12）日稱，立委監督的對象是本國的行政官員，「我們還沒有到僭越到監督外國行政官員的地步」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 7
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 26
NBA》柯瑞一回歸就轟39分！超越喬丹締造史上第一神紀錄
勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒回歸，他投進6顆三分球，砍下全場最高39分，但球隊仍以120：127落敗，無緣3連勝。這也是他年過30歲後，生涯第94場比賽單場拿超過35分，超越「籃球之神」喬丹的93場，成為史上第一。柯瑞在上個月和火箭一戰中傷到左大腿，導致股四頭肌挫傷，休兵4場後自由時報 ・ 1 小時前 ・ 8
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 121
獨家》18歲帥兒將出道？ 李㼈「不建議」揭演藝圈環境：死傷一堆
李㼈18歲兒子李奕龍近期參加公視校園實境解謎推理節目《成仁高中偵探社》，「神複製爸爸」的帥氣外表引發討論。是否將隨爸爸、姊姊李紫嫣的腳步進入演藝圈？現就讀台藝大圖文傳播藝術學系一年級的李奕龍表示，他現階段以學業為重，愛子心切的李㼈也直言：「不建議！」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 30
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 80
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 21
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 250
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 103
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 313