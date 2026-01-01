冷氣團來襲 新竹以北跌破10度

中央氣象署表示，一日有強烈大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，冷氣團持續影響至四日清晨。民眾在台北市大同區帶著雨具瑟縮過馬路。（中央社）

記者陳柏翰∕台北報導

中央氣象署一日發布低溫特報，二日及三日受到強烈大陸冷氣團的影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏十度以下發生的機率；一日下午至二日晚間，新竹以北局部有持續十度左右低溫或以下（橙色燈號）的機率。

氣象署表示，橙色燈號是指平地最低氣溫六度以下，或平地最低氣溫十度以下且連續二十四小時平地氣溫十二度以下；黃色燈號為平地最低氣溫十度以下。

根據氣象署一日發布的低溫特報，低溫橙色燈號為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號為苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。

三日至四日清晨轉乾冷，四日白天略回溫，但五日另一波冷空氣南下，強度預估與現在這波相近、各地寒冷，氣象署指出，目前觀察可能持續影響至八日。

氣象專家吳德榮也表示，最新歐洲模式模擬顯示，昨天強冷空氣南下，北台灣愈晚愈冷，今天至四日晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，本島將出現七度以下平地最低溫；下一波強冷空氣預計六日白天南下，七至九日晨有挑戰入冬首波寒流機率。