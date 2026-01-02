冷氣團來襲! 氣溫降1度心肌梗塞風險增1% 高雄一天29OHCA

南部中心／劉尹淳、林樹銘 高雄市報導

強烈冷氣團南下，南部也受到氣溫下降影響，高雄市消防局統計，元旦當天早上到隔天，一天內，就有29件急病OHCA案，其中21件都是已經沒了呼吸心跳未送醫，儘管是否和天冷有關，有待釐清，但專業醫師提醒，氣溫每降低一度，心肌梗塞風險就增加1%，提醒民眾務必做好保暖措施。

冷氣團來襲! 氣溫降1度心肌梗塞風險增1% 醫籲做好防寒

冷氣團報到，氣溫一降，台南的牛肉湯店，人潮也跟著湧現。（圖／民視新聞）

新鮮溫體牛切片，淋上滾熱高湯，氣溫一降，台南的牛肉湯店，人潮跟著湧現，另外這間虱目魚湯店，也有不少民眾要喝熱湯，讓身體暖一暖。民眾表示，因為今天天氣比較冷，就約好一起來吃、喝完了就比較不會冷了，還流汗了、冷到都穿毛衣了，所以想說喝一點熱湯好了。



消防局說，OHCA案件是否和天冷有關，有待釐清，但這波冷氣團，南部也被列入低溫特報範圍，醫師提醒務必做好保暖。（圖／民視新聞）

入冬首波的強烈冷氣團報到，南部氣溫明顯下滑，根據氣象署預估，南部低溫下探13度，高溫也只有20度左右，早晚劇烈溫差，連帶身體不適的案件也增多。救護車呼嘯而過，趕著載送病患就醫，高雄市消防局統計，元旦上午10點開始，24小時內，就有29件OHCA案，其中只有8人送醫，其餘21人失去生命跡象未送醫，醫師就說，平均氣溫每降低一度，心肌梗塞風險就增加1%。耳鼻喉科醫師曾哲凰表示，突然變冷像這樣的時候，猝死心血管、腦血管疾病可能增加20到30%，晚上因為溫度下降，尤其晚上我們血壓又會增高一點，所以這兩個相加起來，如果你本身就有這些問題的人，這時候就很容易發生中風，或者是心臟病發作，猝死的一個狀況。儘管消防局表示，OHCA案件，是否和天冷有關，有待釐清，但這波冷氣團，南部也被列入低溫特報範圍，醫師提醒，身體包括頭部、脖子、手腳，務必做好保暖，避免發生無法挽回的遺憾。

