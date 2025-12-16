冷氣團來襲「沒那麼冷？」 專家揭2關鍵原因

冷氣團來襲不少民眾直呼不冷。（圖／東森新聞）





本週受到大陸冷氣團影響，全台早晚明顯偏冷溫度明顯下降，今（16）晨新竹縣關西最低溫僅9.1度，不過體感上似乎沒那麼冷，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也給出解答。

賈新興15日透過臉書粉專指出，剛聽到路人說「還好耶，好像沒那麼冷」，他也指出，白天太陽發揮了威力，中午各地的最高溫，大致來到24-26度之間，清晨的最低溫大致為7-11度之間，除此之外，可能也因為大家都有所準備穿得多一些有關。

氣象署表示，今日受輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；明（17）日清晨氣溫仍偏低，白天起東北季風稍增強；18日東北季風影響，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

到了週五（19日）、週六（20日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，南方雲系北移，南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫雨。週日（21日）東北季風再增強，下週一（2２日）東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼，桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

本週天氣。（圖／氣象署）

