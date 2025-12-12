冷氣團來襲 消防署呼籲使用熱水器注意通風

記者吳典叡／綜合報導

中央氣象署預報12月13日晚間大陸冷氣團南下，各地天氣將明顯變冷，14日至15日為氣溫最冷的時段，內政部消防署今（12）日指出，冬天是一氧化碳中毒事件的高峰期，提醒民眾使用熱水器注意通風，注意防範因瓦斯熱水器使用不當造成一氧化碳中毒。

中央氣象署今日指出，今年冬季首波冷氣團將在13日晚間報到，14日到15日的清晨為氣溫最冷的時段，中部以北及東半部整天偏涼冷，南部日夜溫差較大；14日水氣偏多，北部、東半部易有短暫雨，13日晚間起，中部以北約3500公尺以上高山路段可能出現路面結冰或零星降雪。

根據消防署統計，109年至113年總計發生122起一氧化碳中毒案件，其中，約88%、108起是因為屋外式熱水器安裝在通風不足場所而導致。因此，提醒民眾常因天冷緊閉門窗，造成空氣不流通，如果熱水器安裝不當，瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能導致一氧化碳中毒，呼籲民眾使用瓦斯熱水器，務必保持對外通風，以確保居家安全。

消防署表示，近期新北市及苗栗縣各發生1起一氧化碳中毒事故，造成7人送醫，經消防局調查致災原因，都是因為屋外（RF）式熱水器安裝於加蓋窗戶的陽臺，民眾又未注意保持室內通風所導致。為避免憾事再次發生，呼籲民眾應依通風條件選擇正確型式的瓦斯熱水器，熱水器如果裝設在室內或有加蓋窗戶的陽臺，應改用有強制排氣功能的FE式（半密閉強制排氣式）或FF式（密閉強制供排氣式）熱水器；如安裝錯誤，要儘快請合格承裝業技術士協助遷移或改善。使用熱水器後如有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即打開窗戶通風，並撥打119電話求助。更多防範一氧化碳資訊，請至消防署消防防災館（https://reurl.cc/lazZkA）查詢。

消防署提醒，正確安裝熱水器，防範中讀意外發生。（消防署提供）