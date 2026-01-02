冷氣團來襲 竹市府啟動跨局處低溫應變措施

冷氣團再度來襲，新竹市府社會處二日表示、已啟動弱勢關懷機制，攜手竹安公益慈善服務協會，加強對街友的關懷服務。(本報資料照片)

記者曾芳蘭／竹市報導

冷氣團再度來襲，自二日晚間至三日清晨，新竹市預計氣溫將驟降至十至十二度，市長高虹安表示，因應低溫來襲，她已責成市府團隊、啟動跨局處低溫應變機制，為防範民眾因寒冷天氣緊閉門窗使用燃氣熱水器，或因安裝不當引發一氧化碳中毒事故，消防局已加派人力前進社區住家及各大商場，加強宣導注意通風並正確使用熱水器，確保市民朋友安度寒冬。

竹市府社會處表示、已啟動弱勢關懷機制，攜手竹安公益慈善服務協會，加強對街友的關懷服務，日間針對火車站周邊街友滯留區域不定時訪視，並每週提供至少三次夜間關懷。同時提醒街友注意保暖，並發放熱食、暖暖包、毛帽、防風手套等禦寒物資。

此外，白天開放「新竹市武昌街四十二號」空間，讓街友避寒及休憩，及提供臨時性夜間住宿（新竹市武昌街二十九號），即時庇護安置服務，市府與民間單位公私協力，自一一四年十二月起、共計關懷九百零九人次，發放六十七份民生物資、及二百七十七份餐食，幫助街友度過寒冬。

消防局說明，低溫來襲，市府已全面啟動低溫應對機制，守護市民健康，消防局於二日十九時至二十一時，針對竹市城隍廟等十處人潮出入眾多場所，派遣消防人員對民眾實施宣導，提醒民眾注意居家安全，正確使用瓦斯熱水器，防範一氧化碳中毒；社會處擴大弱勢關懷，為街友提供禦寒物資及避寒場所。衛生局協調轄內醫院，確保急診室備妥保溫設備，並因應流感高峰期，要求醫院備足相關藥物及病床，全力守護市民的健康與安全。

消防局提醒民眾注意保暖，外出時務必穿著禦寒衣物，並關心家中長輩及幼童的健康狀況，使用燃氣熱水器，務必保持良好通風，避免發生一氧化碳中毒，如感到頭昏、噁心、嗜睡等不適症狀，應立即停止使用熱水器，打開窗戶加強通風，迅速前往空氣流通的戶外環境，並立即撥打一一九求助。