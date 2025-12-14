冷氣團來襲！粉專示警「越晚越寒冷」 苗栗以北低溫探10度

受到大陸冷氣團及輻射冷卻效應的影響，14日中部以北及東半部的天氣偏冷，南部地區早晚也感受到寒意。北部和東半部白天的高溫僅在17至20度之間，而中南部的高溫約為23至25度。入夜後，氣溫將進一步降低，中部以北及宜蘭的低溫預計在12至14度之間。

針對這情況，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文提醒， 隨著夜晚的來臨，寒冷將愈加明顯 。然而，氣象署於14日上午10時許已經發布低溫特報，並指出在14日晚間至15日清晨，輻射冷卻效應將同時出現，特別提醒苗栗及北台灣內陸近山區有機會出現約10度的低溫，其餘地區的低溫則預測在12至14度之間，呼籲民眾注意保暖，做好防寒措施。

根據中央氣象署的資料，預測明日白天起，大陸冷氣團將逐漸減弱，各地氣溫將回升。下週二輻射冷卻效應仍將影響各地，早晚的天氣稍顯寒冷，西半部地區的日夜溫差亦會明顯，整體天氣以晴到多雲為主，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島可能出現零星短暫降雨。

中央氣象署進一步指出，下週三東北季風將稍微增強，北部及東北部的氣溫會有些下降，各地早晚將更為涼爽，新竹以南的地區日夜溫差亦會加大。整體而言，各地的天氣多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區、恆春半島可能會有零星短暫雨。而到了下週五，東北季風的影響將使桃園以北及東北部的天氣變得更為涼爽，其他地區的早晚氣溫也將相對較低，新竹以南的日夜溫差仍然明顯。

