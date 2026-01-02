冷氣團來襲！醫推「睡前做1事」助眠、穩血壓 20分鐘最關鍵

記者鄭玉如／台北報導

冷氣團來襲氣溫下降，營養醫學專家劉博仁指出，晚上泡腳可助眠、調節自律神經，提升免疫力，水溫40至42度、20分鐘最適合。（圖／三立資料照）

受到強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫逐步下降。營養醫學專家劉博仁提到，天氣變冷容易感冒，若想提升免疫力，可以嘗試「晚上泡腳（足浴）」，有助於改善失眠、調節自律神經，睡眠品質佳能養出健康體質。最後更分享「黃金泡腳法」，如水溫控制在40℃至42℃；20分鐘為最佳時間。

劉博仁在臉書粉專指出，根據2024至2025年發表的多項系統性回顧文獻，證實泡腳對人體有益。第一種好處是「啟動睡眠開關」，有助於改善失眠，人若要進入深層睡眠，核心體溫必須下降，泡腳透過「被動加熱」使腳部血管擴張，血液流向肢體末梢，形成「遠端-近端皮膚溫度梯度（DPG）」，簡言之，就是讓熱量從腳底散發出去，幫助身體核心降溫，提醒大腦應該睡覺，顯著縮短入睡時間。

再者是「調節自律神經，放鬆減壓」，2025年針對高血壓與老年族群的研究發現，適度的溫水足浴能降低交感神經活性，提升副交感神經（負責放鬆的神經），有助於舒緩整天的緊繃情緒、輔助血壓穩定。

劉博仁建議，泡腳別只「憑感覺」，必須泡得有效又安全，首先應「控制水溫」，建議40℃至42℃，有效擴張血管，又不會燙傷皮膚，不過長輩或敏感肌膚者，建議不超過40℃；「水位高度至少蓋過三陰交」，低標是蓋過腳踝，最好超過內踝骨上四指幅的高度（三陰交穴），若桶子夠深，泡到小腿肚（約20公分高）效果最佳。

最後是「時間長度」，研究顯示，20分鐘是CP值最高的時間，泡太久（超過30分鐘）可能導致心跳過快、過度流汗，進而造成脫水，甚至因血液過度集中在下肢，造成腦部短暫供血不足而頭暈。標準是泡到背部或額頭「微微發汗」即可，不要泡到大汗淋漓。

劉博仁提醒，泡腳雖然好處多，但5大族群須注意，分別是「糖尿病患者、嚴重的靜脈曲張、嚴重的動脈血管疾病（缺血性腿痛）、足部有傷口或急性感染、吃太飽或剛喝完酒」，比較不適合泡腳，恐導致病情加重，其中吃太飽或剛喝完酒泡腳，可能影響消化，或引發頭暈或心血管意外。

