冷氣團來襲！重症激增 彰化衛生局籲長輩保暖保健康

冷氣團來襲！急重症激增約3成；彰化縣衛生局籲請老年長輩保暖、保健康。（圖：李河錫攝）

冷氣團來襲，日夜溫差大，彰化縣各大型醫院收治中風、心血管病變、急重症患者增加近3成、近10人OHCA；彰化縣衛生局呼籲長輩、慢性病患務必要強化保暖、按時回診、服藥，才能確保健康！（李河錫報導）

農曆節氣「大雪」過後，讓原本溫暖的天氣在一波波冷氣團來襲影響下明顯變冷；根據彰化縣消防局統計，近期因日、夜溫差大，入夜後氣溫偏低，導致119與各醫療院所救護車都忙翻天，急重症救護案比平常明顯增加約2、3成，其中因氣溫陡降、來不及保暖，而誘發中風、心肌梗塞及心血管等病變，導致到院前失去生命跡象(OHCA)者，3天來累計已經有近10起。

縣府衛生局長葉彥伯強調，以目前夜晚低溫還不至於出現「冷死人」，這些到院前OHCA的案例，大都是罹患有三高、慢性病者或超過七、八十歲年老體衰的長輩，呼籲高危險群的民眾與長輩們，務必要配合打新冠、流感和肺炎等疫苗，並強化保暖、按時服藥，適時就醫，以免演變成急重症而危及生命！

葉彥伯局長也彙整歷年各重大疾病與OHCA的病例強調，在日夜溫差大、大上10度，或天氣由溫暖變為急凍之際，常會造成部份民眾難以承受，除呼籲長輩們要保暖，罹患三高患者更要避免暴飲暴食，以免誘發呼吸道病變、腸胃道出血、中風、心肌梗塞等重症而造成遺憾。