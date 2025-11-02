冷氣團來襲！15縣市8級強風警報、新北下探17.9度 颱風「海鷗」路徑曝

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

中央氣象署今（2）日清晨針對全台15縣市發布「陸上強風特報」，提醒民眾注意8級以上強陣風，清晨最低溫出現在新北貢寮僅17.9度。氣象署指出，受東北季風影響，今明兩天北部與東半部天氣偏涼，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮都有局部短暫雨，南部山區午後也不排除出現零星陣雨。

中央氣象署今日清晨針對全台15縣市發布「陸上強風特報」。（示意圖／Unsplash）

氣象署表示，東北風偏強，自今晨起至週一晚間，新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、台東（含蘭嶼、綠島）、澎湖、金門及連江地區都有機會出現平均風6級以上、陣風8級以上的強風。氣溫方面，北部與東北部介於19至25度，中南部高溫上看31度，早晚溫差明顯，外出務必留意保暖。

廣告 廣告

氣象署預測，週二東北季風稍減，桃園以北及宜花仍有局部短暫雨；週三、週四東北季風再度增強，北部、東半部與恆春半島將有局部降雨。週五、週六天氣轉趨穩定，多數地區將迎來多雲到晴的好天氣，適合出遊。

氣象專家林得恩指出，輕颱「海鷗」昨晚生成，預估將一路往西飛越菲律賓中部進入南海，「海鷗西飛，無害繞過！」目前對台灣沒有直接影響。不過他提醒，下週五前後西北太平洋可能再有新的熱帶擾動生成，甚至靠近台灣東部外海，發展成颱風的機率不低，仍須持續觀察。

更多FTNN新聞網報導

東北季風報到！週末全台大降溫 新颱風最快週五生成「是否襲台待觀察」

東北季風影響！今晚雨區擴大「降雨強度增強」 專家曝「4熱區」

大雨狂炸！8縣市注意豪大雨特報 氣象粉專示警：壞天氣恐持續到連假

