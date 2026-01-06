冷氣團來襲！6天全台181人OHCA 昨單日35人創近期新高

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

強烈大陸冷氣團持續影響，全台氣溫明顯下探，多地面臨10度以下低溫。根據統計，自去年12月31日至昨（5）日，全台非創傷性到院前心肺功能停止（OHCA）案件累計已達181人，昨單日更激增至35人，創下近期新高。消防署提醒，長者及有三高病史等高風險族群，應避免在低溫時段外出或進行劇烈活動。

強烈大陸冷氣團持續影響，全台氣溫明顯下探，多地面臨10度以下低溫。（示意圖/pexels）

統計顯示，12月31日至1月5日每日非創傷性OHCA人數分別為：12月31日34人、1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人，短短6天累計即達181人，顯示低溫對心血管健康的衝擊不容忽視。

消防署指出，氣溫驟降容易誘發腦中風、心臟病、心肌梗塞與心臟衰竭等致命性心血管疾病，年長者與慢性病患應特別注意保暖，避免頻繁進出溫差過大的場所，清晨與深夜更須提高警覺。若出現胸悶、頭暈等不適症狀，切勿拖延，應立即撥打119，把握黃金救援時間。

此外，消防署也提醒居家防寒的安全風險。低溫時民眾常緊閉門窗，若通風不良，恐引發一氧化碳中毒。過往案例顯示，約8成中毒事件與屋外式熱水器安裝於通風不佳處有關，其中7成集中在12月至2月。呼籲民眾使用熱水器時務必保持室內通風，並正確使用電暖器等發熱電器，確保用電安全，避免憾事發生。

