冷氣團來襲！8縣市低溫特報「跌破10度」 氣象署曝「今入夜後最冷」

▲ (圖/氣象署)

台北市 / 武廷融 綜合報導

今(2)日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中央氣象署上午也針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣等地發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。而今日清晨本島平地最低溫在新竹縣湖口鄉僅9.6度，氣象署提醒，白天北台灣高溫僅13、14度，入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，請民眾注意保暖。

全台急凍！受到強烈大陸冷氣團影響，氣象署今日針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣等地發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率，而今日白天北台灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及台東高溫約19至22度。

氣象署提醒，今晚入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度，請民眾務必做好保暖工作。

降雨方面，受東北季風影響，今日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，提醒要追雪的民眾須留意路面溼滑，注意安全。

(圖/氣象署)

▲ (圖/氣象署)

