冷氣團來襲 UNIQLO外套早買1周貴1000 內行曝解方

隨著天氣轉冷，不少民眾開始添購禦寒外套，近日有網友分享，上周才到UNIQLO購買羽絨外套，沒想到過一周就降價千元，讓他自嘲像小丑，貼文引發討論，有網友建議，若商品全新未剪吊牌，且收據還在，其實可以申請退貨再重買；不過也有網友安慰「早買早享受」，認為這周穿得保暖，就很值得。

一名網友昨在社群平台Threads上分享，UNIQLO的厚羽絨外套直接降價1000元，一周前去買原價的我，如今好像是小丑，真的氣到快中風。

貼文吸引2萬人按讚，也釣出不少苦主分享經驗，「之前買了一件風衣外套，沒多久就降價1300元，真的氣到罵髒話」、「幫媽媽買尺寸只能網路訂，結果收到當天就看到門市降價」。不過也有網友認為「早買早享受」，指出近期天氣轉涼，外套至少讓人溫暖了一整周。

另有網友表示，價差1000元確實不小，不過UNIQLO的退換貨機制相對完善，只要商品全新、未剪吊牌，並在30天內都可辦理退換貨，因此若原PO尚未穿過商品、吊牌仍在，且保留收據，其實可以考慮先退貨，再以優惠價格重新購買。

老顧客也在留言中分享，UNIQLO的特價其實有一定規律，通常每周二會調降價格，周五則會推出期間限定優惠，若想查詢商品的歷史售價，還可透過「UQ搜尋」網站，輸入「UNIQLO＋商品貨號」，即可查看過往價格紀錄及歷史最低價，作為購買時的參考。

