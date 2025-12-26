冷氣團來襲！UNIQLO羽絨外套「大砍千元」 網崩潰：我買原價

生活中心／彭淇昀報導

近日氣溫驟降，不少人都已經穿上羽絨外套禦寒，一名女網友分享，今年UNIQLO的羽絨外套價格降很快，原價3990元現在已經殺到2990元，直接大砍1000元。不少網友崩潰直呼，「我原價買的，快氣死」。

原價3990元的UNIQLO羽絨外套現在已降至2990元。（示意圖／資料照）

原PO在Threads上發文表示，今年冬天真的不冷，UNIQLO的羽絨外套價格降很快，原價3990元已降至2990元，「往年大概都要2月在中才有這價（格）」。另一款原價3490元的「Hybrid羽絨連帽外套」也降至2990元，便宜500元。

貼文曝光後，不少網友崩潰直呼，「哭啊！我感謝祭3990元買的」、「快氣死，我原價買的」、「今年真的降好快」、「上禮拜3490本來要入手了，幸好還沒買」。

不過，在近日冷空氣來襲前，幾乎都是好天氣，因此有不少網友直呼「買個寂寞，發熱衣也買了，都穿不到」、「真的熱死我還在穿短袖」、「今年冬天真的不冷」。

