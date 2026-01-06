冷氣團催花！信義梅花盛開5成 變身雪白花海

〔記者劉濱銓／南投報導〕近日受強烈大陸冷氣團影響，南投縣信義鄉梅況漸入佳境，花開約4、5成，展現雪白花海景象，由於山區早晚氣溫仍低，持續催促梅花盛開，本週末起進入最佳觀賞期，花況可維持到元月下旬。

信義鄉農會表示，最近鄉內清晨低溫可下探到12度，且因上回冷空氣挾帶水氣，已讓梅樹獲得雨水滋潤，現在又有強烈冷氣團，更讓結滿花苞的梅樹紛紛綻放雪白花朵，繁花盛開相當美麗。

農會表示，目前鄉內外坪頂梅區花況約5成，烏松崙梅區也有4成，風櫃斗、牛稠坑梅區則是3、4成，由於接下來還有冷空氣報到，屆時梅花將愈冷愈開花，本週末起進入賞梅旺季，民眾可把握時間上山賞花。

