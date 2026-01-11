冷氣團催花！台南梅嶺梅花綻放逾5成、遊客增

台南楠西梅嶺梅花綻放超過5成，不少民眾利用假日上山賞梅。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕連續幾波冷氣團，天氣寒冷，台南梅嶺梅花綻放已逾5成，週六、日有不少民眾湧入賞花，農民表示，下週起數量最多的「石塔」品種也會越來越開花，花況令人期待，預計賞梅期可持續至2月初左右。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，這1、2週是梅嶺梅花的盛開期，目前花況已有5成以上，假日有不少遊客湧入，建議可走入伍龍步道賞梅及踏青賞景。

楠西商圈發展協會常務監事陳居峰說，今年梅花綻放較去年早1週左右，元旦過後即慢慢開花，在冷氣團接連催花影響下，目前已超過5成，下週開始，占8成面積的「石塔」品種陸續綻放，花況可期。

而在遊客部分，陳居峰表示，今年賞花人潮較去年增加2至3成，現在也正值楠西蜜棗逐漸進入採收期的時候，棗子品質佳，不少遊客到梅嶺賞花、品嚐梅子雞等料理後，也會順路向農家購買蜜棗等農產品回家。

連續幾波冷氣團催花，台南楠西梅嶺梅花開花超過5成。(記者劉婉君攝)

