冷氣團傾洩而下！驚人「雲街」圖網嚇：光看就發抖

冷空氣通過相對溫暖的洋面後，所形成一層層排列的雲街。（圖／翻攝自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）





今（2）日強烈大陸冷氣團南下，受到這波強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫自今日起一路下探。中央氣象署表示，目前已有18縣市發布低溫特報，入夜至明日清晨將迎來本波最冷時段。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書貼出最新衛星雲圖，指出台灣周邊海域已出現大片整齊排列的「雲街」，象徵冷空氣正以極快速度南侵。

粉專形容，冷空氣宛如洪水般「傾洩而下」，不少網友直呼：「光看雲圖就覺得發抖！」據悉，所謂「雲街」在氣象學上稱為「冷平流雲系」，是當極為寒冷的空氣自北方南下，通過相對溫暖的海面時，海水釋放的熱量與水氣迅速上升，遇冷凝結成小積雲，並在低層強風作用下，呈現平行排列的條狀雲帶，遠看宛如一條條街道。

前中央氣象局長鄭明典指出，雲街的排列方向可反映低層風向，目前雲街顯示冷空氣出海位置偏南、風速極快，代表冷空氣與海面接觸時間短、被加溫程度有限，因此抵達台灣時「冷度十足」，寒意將相當明顯。

氣象署指出，氣象署指出，今日白天北台灣高溫僅13、14度，中部及花蓮約18度，南部及台東20至22度，越晚越冷。降雨主要集中在基隆北海岸、大台北山區、宜花地區、恆春半島及中部山區，晚間起水氣將逐漸減少。

明（3）日持續受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，清晨中部以北及宜蘭低溫約10至11度，南部約12度，花東13至14度，高雄以北、宜花及金馬部分空曠或近山區平地，將有10度以下低溫發生機率。而根據氣象署《一周縣市紫外線及體感溫度預報》，3日本島體感最低溫出現在新竹縣市為5度，再來是苗栗縣的6到14度、桃園市7到13度。氣象署提醒民眾注意保暖，使用瓦斯熱水器務必保持通風，高山地區須防範路面結冰、濕滑。

未來天氣方面，4日冷氣團略為減弱，但受輻射冷卻影響，清晨仍偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差明顯；5日至6日另一波強烈大陸冷氣團再度南下，7日至9日影響最為明顯，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其餘地區早晚偏冷。氣象署強調，後續冷空氣影響時間與強度仍存在不確定性，請民眾持續關注最新氣象資訊，提前做好防寒準備。

