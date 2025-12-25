冷氣團全台大降溫！濕冷到明日「低溫下探10度」 週末回暖了

今晚至明晨是此波冷氣團影響最明顯的時候，中部以北宜蘭12至14度，北部近山區留意10度左右低溫。（本刊資料照）

休假回來還是冷，「濕冷天氣到週五．週末回溫」！中央氣象署表示，今晚至明晨是此波冷氣團影響最明顯的時候，中部以北宜蘭12至14度，北部近山區留意10度左右低溫，且高山有降雪的可能。

「濕冷天氣到週五．週末回溫」，中央氣象署今（25日）於臉書粉專指出，今日在大陸冷氣團影響下，北東地區天氣顯得相當濕冷，搭配今日耶誕節更有氛圍，中南部維持陽光露臉的天氣，但是也轉涼不少。氣象署提醒，今晚至明（26日）晨是此波冷氣團影響最明顯的時候，金門、馬祖9至10度，中部以北宜蘭12至14度，北部近山區留意10度左右低溫，南部、花東、澎湖14至16度。

中央氣象署說明這幾天天氣。（中央氣象署提供）

中央氣象署稱，明日冷氣團與中高層水氣持續影響，各地雲量偏多，北東、山區容易下雨，中南部也有飄雨機會，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間長，留意局部大雨。週六（27日）冷氣團減弱，水氣稍減，桃園以北、東半部地區、恆春、各山區仍有短暫雨，新竹以南平地恢復多雲到晴。週日（28日）水氣持續減少，基隆北海岸、東半部地區、恆春、大台北山區偶雨，其他地區多雲到晴。

中央氣象署提醒，高山有機會下雪，若水氣與低溫有到位，明日中部、東部3,000公尺以上，北部、東北部2,000公尺以上高山有局部降雪或結冰機會；週六中部以北、東北部、東部3,000公尺以上高山仍有機會，同時山區路面會非常溼滑，甚至可能結冰，上山務必裝備齊全、注意行車安全。週六前基隆北海岸、東半部與恆春半島沿海有長浪發生的機率。

氣象粉專提醒，高山有望降雪。（翻攝自臉書@台灣颱風論壇｜天氣特急）

中央氣象署最後提醒，週日清晨中南部地區容易有局部濃霧影響能見度，請注意行車安全。此外，氣象臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部海拔3,000公尺以上，且位於中央山脈或雪山山脈稜線東側，均有下雪或雨夾雪的機會，山區天候惡劣，請做好準備再衝。

