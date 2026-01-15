冷氣團再來襲！ 下週二起全台降溫「連四天濕冷」

台北市 / 綜合報導

本週的好天氣可能要好好把握了，氣象專家表示，下週二開始預計會有新的一波冷空氣南下，甚至可能轉變成寒流。

專家指出，下一波強冷空氣與輻射冷卻不同，預計將呈現整天冷的狀態，氣溫驟降明顯，本島平地最低氣溫約降到8度左右，下週三至週五中南部早晚也偏冷。環境水氣跟本週相比也較為豐沛，北部、東半部地區預計會有局部雨，直到下週六冷空氣才會轉弱，提醒民眾提早備妥保暖衣物和雨具，因應氣溫變化。

