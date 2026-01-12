冷氣團再發威 北部中部12度

受到輻射冷卻效應影響，新竹關西12日清晨出現全台最低溫7.4度，中央氣象署指出，受大陸冷氣團影響，中部以北近山區13日要留意10度低溫，15日冷氣團減弱，西半部大致晴朗，但日夜溫差大，16至17日北部及東半部轉溼涼天氣。消防署統計，去年12月31日至今年1月11日，全台非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）共383人；1月3日至10日全台共3件一氧化碳中毒事件，11人送醫、無人死亡。

新北市三重警分局12日獲報，60歲陳姓街友陳屍三重區中興橋下方堤防，初步排除外力介入，是否與天冷有關待檢方相驗釐清；基隆市1名年約百歲老翁11日在公車循環站候車時突然倒地失去生命徵象，幸休假的基隆市消防局小隊長李岳錡就在現場，立即上前施作CPR搶救並通報送醫救回一命；台中市北區1名9旬失智嬤10日出門迷途，雙手凍僵、渾身顫抖受困路邊修車廠，經員警尋獲帶回派出所安置，並以人臉辨識系統成功確認身分，助老婦平安返家。

中央氣象署科長林伯東表示，過去2周冷空氣強且頻繁，本周沒有明顯冷空氣影響，估今日清晨大陸冷氣團減弱，低溫約15、16度，但近山區及山谷清晨低溫可能更低，中部以北3000公尺以上山區有零星降雪機會。

今日白天至明日再受大陸冷氣團影響，北部及中部可能出現12度低溫、南部13度、花蓮及台東14度；今晚至明日清晨、明晚至後天清晨，中部以北近山區可能出現10度低溫。

但這波冷空氣影響時間不久，15、16日大陸冷氣團減弱，低溫略升，但中部以北僅13度，南部、花蓮及台東低溫約16度，中南部白天高溫可達26至28度，民眾仍需留意日夜溫差大。

林伯東指出，17、18日沒有明顯冷空氣影響，整體水氣增多，基隆北海岸、東半部及大台北山區降雨明顯，有短暫陣雨，其他地區多雲，日夜溫差大。