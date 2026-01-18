冷氣團再襲台！下週三至週五最寒冷 「北宜金馬」最低溫跌破10度

把握最後的溫暖時刻！中央氣象署指出，下週將有來自蒙古西伯利亞的大陸高壓挾帶冷空氣南下，週一（19日）北部、東部降雨漸增，晚間氣溫開始下降；週三（21日）至週五（22日）最為寒冷，「北宜金馬」最低溫可下探10度。此外，第一號颱風「洛鞍」將於菲律賓東方外海逐漸減弱，對台灣沒有影響。

氣象署指出，週一（19日）北部、東半部地區逐漸有短暫雨，降雨機率隨時間增加；中南部地區及澎金馬則維持多雲到晴的天氣，冷空氣尚未抵達，各地白天的氣溫與今（18）日差不多。

週一晚至週二（20日）北部、東半部地區天氣陰雨，北海岸、宜蘭及雙北山區有局部大雨，氣溫越晚越冷；中南部持續多雲到晴，白天氣溫略降，晚間開始漸有寒意；澎湖、金門、馬祖為多雲，氣溫也顯著下降。

週三（21日）至週五（23日）最為寒冷，北部及東半部陰雨濕冷，尤其週三水氣最多，基隆、宜蘭及雙北山區仍有局部大雨；中南部雲多，山區零星降雨，平地偶爾露出陽光，天氣偏冷，但南部日夜溫差稍大；澎湖、金門、馬祖則多雲風大，氣溫相當寒冷，北部及宜蘭空曠地區及金門、馬祖低溫可下探10度。

週六（24日）至週日（25日）強烈冷氣團終於減弱，各地氣溫回升，但清晨及夜晚仍偏冷，北宜高溫仍低於20度；東半部地區、北海岸及雙北山區迎風面有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣象署提醒，週一清晨雲林至高雄有局部霧，行車需注意安全；沿海空曠地區及離島風強浪大，前往海邊要注意安全，並留意風寒效應會使體感更冷；週三至週四清晨氣溫與水氣配合，北宜2000公尺以上、中部及花蓮3000公尺以上山區需留意結冰及局部降雪。

