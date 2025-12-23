冷氣團再襲！週四起低溫探10度 高山有機會飄雪





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(23)日至明(24日)上午、季風減弱，各地晴朗穩定、明顯回暖，白天舒適微熱、早晚涼。今日各地區氣溫為：北部16至28度，中部14至30度，南部15至30度，東部15至29度

吳德榮指出，明下午冷空氣逐漸南下，北台變天、氣溫漸降。週四至週六(25至27日)冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率，亦應注意衣著調整。由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度，而為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率。至於週四至週六「雪(零度)線」的高度，大約降至3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率。

吳德榮表示，下週(28)日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升。下週一(29日)季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

