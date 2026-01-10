冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」

記者柯美儀／台北報導

未來一週氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。

部分地區低溫下探10度

中央氣象署預報員張承傳表示，今晚起到下週一清晨受一波大陸冷氣團南下影響，北部、東北部天氣偏冷，其餘地區早晚也明顯寒冷，各地低溫約12至15度，明日清晨苗栗以北、宜蘭及金門局部地區，仍有機會下探10度以下。

廣告 廣告

下週一白天回溫

張承傳指出，冷氣團預計下週一白天逐漸減弱，氣溫回升，北部、東部高溫約18至19度，中南部影響較小，高溫可達20至22度，但日夜溫差偏大。下週二、週三將有一小波東北季風增強，加上輻射冷卻影響，各地早晚低溫約13至15度；下週四、週五低溫稍微回升至14至16度左右。

下週高溫回升20至26度

高溫方面，下週二至週五北部、東北部可回升至20至22度，中南部約24至26度，未來一週日夜溫差仍明顯，西半部尤為明顯。

未來一週水氣偏少，各地大多為多雲到晴天氣型態。（圖／氣象署提供）

未來一週多雲到晴

降雨部分，張承傳表示，未來一週水氣偏少，各地大多為多雲到晴天氣型態。今晚至下週一清晨，中南部山區因中層水氣移入有零星降雨；下週一晚間至週二，中部山區仍有局部降雨機會；下週四、週五水氣更少，僅東半部及恆春半島有零星降雨。

更多三立新聞網報導

衛生紙外包裝先別丟！「1神用途」被讚爆 一堆人不知道

創校60年「1私立大學」走入歷史！國立名校接手1/21掛牌

保麗龍、氣泡紙可以回收？丟錯最高罰6000元 環保署教正確丟法

好市多年費漲到1500元 飛日本辦卡真划算？一文解析算給你看

