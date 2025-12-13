冷氣團到 被子怎蓋才暖？ 業者：毛毯鋪床.羽絨較恆溫

台北市 / 綜合報導

氣象署預報接下來會有冷氣團報到，民眾開始準備大外套，睡覺蓋的被子有要搬出保暖的來蓋，不過被子要怎麼蓋才最暖和呢？寢具業者說，比較怕冷的民眾，毛毯不該蓋身上，應該鋪在床上才有保暖效果，被子材質也很重要，羽絨被材質蓬鬆，保溫時間長，石墨烯被材質導熱快，都是很好的選擇，不過民眾認為依台灣天氣，一條厚棉被就夠，反倒對接觸皮膚的材質比較講究。

各種材質的棉被，排列在貨架上，民眾用手觸摸仔細挑選，冬天一到，就想躲在被窩裡，但就怕被子不夠暖和，寢具業者說：「現在冬天的話，我們可以把它鋪在下面它比較保暖。」

廣告 廣告

另外選擇被子也有學問，羽絨被材質蓬鬆，可以阻隔熱傳失，保溫時間長，近期很夯的石墨烯被，材質導熱快，能夠把體溫，快速傳到被子表面，寢具業者說：「像現在天氣比較溫和，我們只要蓋，它裡面是聚酯纖維，它比較不會那麼蓬鬆，而且又很輕。」

想要一條被子一夜好眠，大多民眾認為，依台灣的天氣就算寒流來襲，一條厚被子就足夠保暖，反倒對材質更加講究，民眾說：「會接觸皮膚，所以我們會選擇比較好的感覺，目前好像不太冷，就看看。」

冬天想睡得舒服，棉被鎖住熱能是關鍵，但重點還是挑選，適合自己體質與喜好的棉被材質，才能睡得香甜。

原始連結







更多華視新聞報導

竹縣尖石飄雪 氣喘感冒燒燙傷病患增多

交通.生活便利人口激增 台中北屯7年增5所國中小

各地早晚寒冷逐漸轉乾 中部以北低溫僅10度

