冷氣團到「進補喝酒」恐更冷 醫揭「5食物」吃了加快失溫

隨著大陸冷氣團逐漸南下影響，中央氣象署也發布低溫特報。對此，不少民眾會選擇「進補」來讓身子暖和。不過，重症醫師黃軒就提醒，5種類型飲食過往給人「看起來很暖」的印象，但其實根本不禦寒，甚至吃了之後身體反而可能「加速失溫」。

醫師點名「5種假暖食物」恐讓身體更冷

黃軒在臉書分享冬天最常見、也最易被誤會的飲食陷阱，包括「高糖熱飲（奶茶、甜湯、黑糖飲）；油炸、高油脂食物；酒精類飲品（包括補酒、燒酒）；麻辣食物（辣椒、麻辣鍋、重辣醬）與含咖啡因熱飲（咖啡、濃茶、能量飲）。」他指出，高糖熱飲會讓血糖快速上升，使胰島素大量分泌，接著血糖又快速下降，導致身體誤以為「能量過剩」，反而降低產熱，末梢血管收縮，手腳更冰。高油炸食物則會增加腸胃負擔，把血流調去消化系統，反而讓皮膚與四肢血流下降。

冷氣團報到「進補喝酒」恐更冷！醫揭「5種假暖食物」吃了加快失溫

黃軒指出民眾經常會吃看起來暖的食材進補。（圖／民視新聞資料照）





冬天喝酒、吃辣 核心體溫反而下降

至於部分民眾愛在寒冬飲酒，黃軒點出，酒精會讓熱量大量散失到皮膚，使核心體溫反而下降，導致禦寒能力明顯變差；而麻辣食物會刺激痛覺與溫度感受器，讓大腦誤判「現在很熱」而流汗、血管擴張，造成體表散熱加快、水分與電解質流失，最後同樣讓體溫下降。黃軒也提到，許多人冬天一早靠一杯熱咖啡「續命」，手握杯子暖、第一口下肚更暖，但暖的是感覺，不是體溫。咖啡因會讓血管收縮、利尿造成脫水，導致手腳越喝越冰。

冷氣團報到「進補喝酒」恐更冷！醫揭「5種假暖食物」吃了加快失溫

黃軒認為，酒精類、吃辣都會讓核心體溫下降。（圖／民視新聞資料照）





醫師建議真正禦寒飲食關鍵

至於民眾該吃什麼才能有效禦寒，黃軒表示，蛋白質就是人體的天然暖氣機，包括雞蛋、豆腐、豆乾、魚、雞肉、瘦肉、無糖豆漿與溫牛奶，都是可靠食材。他強調關鍵不是補，而是穩定供應，少量多次比暴吃一餐更暖。此外，澱粉類食物也可參考，如糙米、燕麥、地瓜、南瓜、芋頭與蓮藕；屬性偏溫熱的香料，例如薑（少量）、蔥、蒜、肉桂（微量），同樣能達到暖身效果。





