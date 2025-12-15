冷氣團剛減弱！2波東北季風接力報到 未來一週天氣一次看

在今(15)日白天入冬第一波冷氣團逐漸減弱後，氣象署指出，接下來還有2波冷空氣接力報到。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 在今(15)日白天入冬第一波冷氣團逐漸減弱後，氣象署指出，接下來還有2波東北季風接力報到，首波在17日抵達，迎風面北部和東半部雨勢增加，且19、20日南方水氣影響，各地雨區擴大明顯，中部以北3500公尺以上高山有飄雪或結冰現象；第二波冷空氣在21日南下，北部及東北部再度降溫。

氣象署表示，昨天入夜至今天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻持續影響，各地溫度偏低，有局部10度以下低溫，白天隨著冷氣團減弱，溫度回升，白天北部及東半部21至22度，明天可回到24度以上，但明晨仍有輻射冷卻，低溫約14至16度，新竹仍有10度以下低溫機率，留意日夜溫差大。

廣告 廣告

雨勢的部分，目前台灣北邊海面還有冷空氣造成雲系，東半部雲量偏多，西半部晴朗可見陽光，清晨輻射冷卻較明顯。今天清晨6時高雄以北、東北部低溫12至15度，竹苗局部地區低於10度，離島也在10至11度，最低溫出現在新竹關西7度，苗栗公館、頭屋也只有8.5度。

另外，未來還有2波東北季風南下，首波東北季風在17日至18日報到，北部及東北部逐漸降溫，其他地區沒有明顯影響，19、20日氣溫回升，但因為南方水氣影響，各地雨區擴大明顯，基隆北海岸、東北部降雨時間長，有較大雨勢機率，花東、桃園以北也有降雨情形，東半部、南部地區及中部山區有降雨情形，中部以北3500公尺以上高山有飄雪或結冰現象。

第二波東北季風於21日報到，北部及東北部再度降溫桃園以北、東北部有局部短暫雨，東部、東南部及恆春也有降雨。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

知名餐廳認了「茶杯黑垢、湯底小強漂浮」！高雄衛生局要罰了

冷氣團要來了！3區低溫驟降至9度 降溫趨勢一圖看

未來一週溫度趨勢。 圖：氣象署／提供