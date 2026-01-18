冷氣團加禽流感雙重衝擊！蛋價明起再漲2元 春節前兩週共漲5元

年節將近，蛋價再度調漲，民眾選購雞蛋時關注價格與新鮮度變化。（示意圖／周志龍攝）

台北市蛋商公會今（18）日宣布，自19日起每台斤蛋價再度調漲2元，批發價與產地價分別調升至44元與34.5元。這是連續第二週價格上漲，累計漲幅已達5元。公會指出，近期中南部產區爆發禽流感疫情，加上氣溫即將再度轉冷，恐將進一步影響蛋雞產蛋率，價格後續仍有上升壓力。

根據農業部雞蛋產銷資訊平台本週公布資料，目前國內產蛋母雞約有3790萬隻，日產量維持在約12.6萬箱（每箱200顆），與上週相比持平，理論上仍能供應日常市場所需。不過在天候變化與疾病干擾之下，實際到貨量與調度情況仍有壓力，造成價格波動。

蛋商公會指出，近日中南部部分地區出現禽流感疫情，加上農曆春節將近，市場需求增加，雞蛋調度頻繁，造成供應吃緊。此外，前陣子強烈大陸冷氣團與寒流接連南下，也使產地出現劇烈溫差，導致部分蛋雞產蛋量下降，進一步推升供應壓力。

蛋商公會表示，目前市面對雞蛋需求以餐飲通路與家庭備貨為主，尤其火鍋店等業者用量增加，加上節前進貨意願升溫，推動價格走高。若寒流或疫情持續，未來價格仍有上調可能。本次調整為春節前蛋價連續第二週上漲，業者提醒民眾提前規劃所需數量，關注市場供需變化。

對於是否應提前囤蛋，根據《自由時報》引述營養師黃映慈說法，民眾應以「新鮮購買、儘速食用」為原則，不鼓勵大量囤放。她表示，購蛋後應於7到10天內食用完畢，新鮮雞蛋水分較足、拿起來有重量，蛋殼表面略為粗糙；若蛋殼變得光滑且拿起來偏輕，則表示蛋已存放一段時間。

針對挑選與保存方式，中華民國營養師公會全國聯合會副理事長陳珮蓉表示，市售雞蛋常見紅殼與白殼之分，主要源自蛋雞品種，兩者營養價值相近。即便紅殼蛋價格稍高，實際上主要營養成分並無明顯差異，僅可能因飼料不同而產生微量元素上的些微變化。

陳珮蓉也指出，「洗選蛋」經過清潔與檢驗程序，包裝銷售風險較低；而「散裝蛋」則未經清洗處理，常見於傳統市場，購買時需更注意保存與衛生處理。黃映慈補充，理想保存條件為-1.5°C至0°C、濕度85%至90%，雞蛋應盡量保存在冰箱中間層，避免放置在門側儲物架，因溫度變化較大恐影響品質。

在烹調衛生方面，陳珮蓉提醒，處理雞蛋時務必先洗手、洗淨蛋殼，打蛋時可先以乾淨容器分批確認蛋況，避免壞蛋混入整碗食材。處理後應立刻丟棄蛋殼並再次洗手，避免交叉污染，降低沙門氏桿菌感染與食物中毒風險。食藥署亦建議，雞蛋應以0℃至4℃冷藏保存，並放置於原包裝盒中，有助穩定溫度與隔絕異味。此外，蛋打開後應立即烹煮，並煮熟至中心溫度達70℃以上，才能確保食用安全。

