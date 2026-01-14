冷氣團助攻 梅嶺熱門梅園、袐境梅園的梅花一夕爆開

〔記者吳俊鋒／台南報導〕強烈大陸冷氣團接連來襲，在持續低溫的助攻下，台南楠西梅嶺風景區的梅花已經盛放，尤其相當熱門的福來梅園，被稱為祕境的林家梅園等，梅花一夕爆開，遊客爭睹。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，冷氣團接連報到，確實發揮了催花的效果，伍龍步道高海拔處的梅花持續盛開，數量最多的「石塔」品種也在綻放中，花季預估至本月底前，歡迎民眾把握遊賞時機。

楠西商圈發展協會常務監事陳居峰說，中海拔大湖桶聚落的福來梅園，石塔一夕爆開，已有7成之多，加上持續盛放的「阿榜」、「青心」、「萬傳」等品種，枝頭猶如白雪點綴，景致迷人。

位於伍龍殿下方的林家梅園，以栽種「胭脂梅」聞名，目前也是一夕滿開，當地不在主要道路邊，被稱為祕境，仍吸引民眾尋訪、朝聖。

園主林靜淑也指出，阿榜、青心、萬傳、胭脂梅等都已盛放，自家栽種的石塔也開到近6成，由於山上早晚仍持續低溫，接下來還會有第3、4期花，民眾要把握。

