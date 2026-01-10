冷氣團午後再報到！低溫跌破10℃ 熱帶擾動對台影響曝

記者柯美儀／台北報導

今日白天氣溫短暫回溫，下午又有一波冷氣團南下。（示意圖／資料照）

今（10）日白天氣溫漸漸回升，不過下半天起又要變天，天氣風險分析師吳聖宇指出，今日下半天東北季風再度增強、冷氣團南下，氣溫驟降下探10度以下。未來一週氣溫起伏明顯，下週二（13日）又有一小股冷空氣南下、迎風面降雨機率略增；另菲律賓東方海面雖有熱帶擾動發展機會，但評估不影響台灣。

清晨輻射冷卻發威 多地探低溫

吳聖宇表示，今日清晨出現了大範圍明顯的輻射冷卻低溫，台灣本島平地最低溫出現在新竹關西只有3.9度，苗栗造橋5.2度，新竹寶山5.5度，桃園大溪5.8度，新北石碇6.3度，台北北投跟基隆七堵都是7.0度，中部的南投名間跟台中外埔都是9.0度，彰化北斗9.4度等，甚至東部的花蓮鯉魚潭也降到8.7度低溫，低溫發生的範圍比昨天又稍微更廣，溫度也更低一些。

東北季風增強 東半部防短暫雨

吳聖宇指出，今日下半天到晚間各地雲量漸漸增多，東北季風強度也將自下午起逐漸增強，配合水氣增多，迎風面的東半部、恆春半島在今日下午到晚間將會有出現局部短暫陣雨的機會，其他地方則是雲量偏多，中南部高山地區要留意局部冰霰或雪發生的可能性。明日白天後較乾的空氣來到台灣附近，天氣也跟著好轉放晴。

未來氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

冷氣團接力南下 低溫下探10度以下

溫度方面，吳聖宇透過預報資料指出，今日下午又會有一股冷空氣要補充南下，延續著前幾天的溫度情況，今日白天北部、東北部高溫17-19度，中部及花東地區高溫20-22度，南部高溫21-23度。下半天東北季風增強帶來冷空氣後溫度會開始下降，今晚到明日清晨中北部、東北部都市地區低溫約10-13度，空曠地區有機會降到7-9度，南部及花東都市地區低溫13-16度，空曠地區有機會降到10-12度左右，雲量較少的地方有機會出現輻射冷卻低溫。

吳聖宇說，明日受冷氣團影響，白天北部及東北部白天高溫約16至18度，花東18至20度，中南部21至23度，雖有陽光露臉，但高溫仍略低於今日；夜晚至下週一（12日）清晨，中北部及東北部都會區低溫約10至13度，空曠地區可能降至7至9度；南部及花東低溫約13至16度，雲量減少使輻射冷卻明顯，須留意局部極低溫。

下週再有冷空氣訊號

下週一白天冷空氣減弱，天氣多雲到晴，氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部22至25度，但夜晚至週二清晨仍偏冷、日夜溫差大。下週二恐有一小股冷空氣南下，迎風面降雨機率略增。下週三至週五（14-16日）天氣穩定、氣溫回升，下週末可能再有冷空氣影響，但強度仍待觀察。

熱帶擾動發展

菲律賓東方海面將有熱帶擾動發展的機會，吳聖宇評估在菲律賓東方海面轉向的機會高，不會接近台灣，轉向的位置偏南、偏東的話，外圍水氣應該也很難靠近，後續變化可以持續觀察。

