冷氣團南下及輻射冷卻 12縣市低溫特報愈晚愈冷

（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署今天發布低溫特報，輻射冷卻及強烈大陸冷氣團南下，氣溫持續下降，北北基等12縣市有局部攝氏10度以下低溫。氣象專家吳德榮說，今天愈晚愈冷，明天至10日清晨低溫可能降至5度以下。

中央氣象署今天發布低溫特報，輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，清晨至上午及晚間起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）。

黃色燈號地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為台南市楠西區8度、高雄市杉林區9.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，愈晚愈冷。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至10日清晨強冷空氣籠罩，強度與前波相近，但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應強，逐日的清晨皆可能再創入冬本島平地的最低氣溫、降至5度以下，有機會成為入冬以來首波「寒流」。

吳德榮提醒，7日至10日晨天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，日夜的變化劇烈；10日白天至12日持續晴朗穩定，冷空氣逐日漸弱，白天氣溫也逐日漸升，但早晚氣溫仍很低，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，2000公尺以上高山雖仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳，無需過度期待。（編輯：李亨山）1150106