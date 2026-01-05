冷氣團南下夾帶霾害 全台空氣品質拉警報

【記者黃泓哲／台北報導】強烈大陸冷氣團6日南下，不只帶來低溫，也把境外污染物一起吹進台灣。環境部指出，受中國東部霾害影響，加上東北風增強，境外污染物將隨冷氣團一路南下，全台空氣品質恐明顯轉差，多數地區達到「橘色提醒」等級，民眾外出需特別留意空氣品質變化。

環境部說明，3日至5日中國山東到上海一帶出現霾害，污染物持續累積。4日觀測顯示，當地PM2.5小時濃度約65至160微克／立方公尺。隨著6日起強烈大陸冷氣團南下，境外污染物將被東北風一路帶往台灣，預估北部地區PM2.5小時濃度可能升至40至60微克／立方公尺，污染也會逐步往中南部擴散。

廣告 廣告

整體來看，6日至7日全台多數地區空氣品質將落在橘色提醒等級。環境部預估，8日起冷氣團影響減弱，中部以北擴散條件轉佳，空氣品質有機會回到普通等級；但南部位於下風處，污染物較容易累積，空氣品質仍可能維持橘色提醒，需持續觀察。

環境部提醒，空氣品質容易受到氣象條件影響，仍有不確定性，請民眾隨時關注最新空氣品質資訊。當空氣品質不佳時，建議減少戶外劇烈活動，外出可配戴口罩，加強自我防護，並留意環境部發布的空氣品質預警，保護自己與家人的健康。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

狗仔直擊｜奧運拳擊金牌林郁婷代言接不停 666萬特斯拉接送

狗仔直擊｜李維維、翊萱6度低溫嗑米其林牛肉麵取暖 雙姝遇人不淑看展享受單身不孤單

狗仔直擊｜夏克立飛越10086公里打官司！百萬進口車代步 入住2千萬精品宅長期抗戰

