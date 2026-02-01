冷氣團南下影響至週二 高山飄雪機率增





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今日至週二(1至3日)「大陸冷氣團」影響，北台偏冷，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至11度；今日中部以北、東半部有局部短暫雨，明日中部以北降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，今、明兩天3000公尺以上高山有飄雪機率。週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。今日各地區氣溫如下：北部11至16度，中部12至19度，南部13至25度，東部13至25度。

吳德榮指出，週三至週五(4至6日)「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮表示，週五(6日)晚起鋒面抵達，北台變天。週六至下週一(7至9日)另一波「很強」的冷空氣南下，會是什麼等級？何時最冷？各國模式模擬顯示，不確性很大，故莫妄下定論，應再觀察。歐洲(ECMWF)模式、最新模擬已有「強烈冷氣團」的強度，美國(GFS)模式模擬、則大幅調弱又調強，而歐、美的AI模式，模擬亦不相同且持續調整。

