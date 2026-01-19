冷氣團南下愈晚愈冷 21至23日局部下探8度

（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署表示，今晚強烈大陸冷氣團南下，氣溫緩降，明天午後降溫明顯；21至23日冷氣團影響期間，局部平地低溫下探8度；今晚至明天水氣最多，北北基宜防局部大雨，接著雨勢逐日遞減。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，今晚強烈大陸冷氣團南下，今晚至明天清晨氣溫緩降，明天中午過後，氣溫會再進一步明顯下滑。預估今晚明晨北部、宜蘭平地低溫普遍為攝氏15、16度，白天高溫僅17、18度；中南部降溫較慢，白天高溫仍有24、25度。

廣告 廣告

鄭傑仁指出，21日至23日是強烈大陸冷氣團影響期間，台南以北平地低溫約10至12度，高屏、花東約13至15度，局部空曠地區或近山區平地約8至10度；高溫部分，北部整天偏冷，僅14至16度，中南部白天稍回溫，約17至22度。

鄭傑仁表示，24、25日強烈大陸冷氣團減弱，各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫回升，北部週末低溫約11至15度，高溫回升到19至22度，中南部則要留意日夜溫差大；26日各地天氣相對穩定，氣溫會再進一步回升。

降雨部分，鄭傑仁說，今晚至明天是未來一週水氣最多的時間點，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭注意局部大雨，北部、花東地區為局部短暫雨；接著水氣逐日遞減，21、22日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭仍有較大雨勢，北部、東半部為零星短暫雨；週末以基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨為主。

鄭傑仁提到，若溫度及水氣能配合，21日至23日清晨，北部與宜蘭2000公尺以上、中部與花蓮3000公尺以上高山可能降雪，山區易有固態降水或結冰。

鄭傑仁提醒，明天至22日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海注意長浪。（編輯：張雅淨）1150119