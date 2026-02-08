冷氣團南下氣溫驟降恐增猝死！ 綠色通道搶快取栓救命





【NOW健康 編輯部／整理報導】冷氣團一波波南下，這一兩天氣溫更低，猝死人數恐將更多。新光醫院心臟內科主任蔡適吉提醒，民眾務必做好禦寒措施，採多層次穿搭，洗澡時注意浴室溫度，睡覺時可以開啟暖氣機。



低溫誘發血管收縮與血栓！ 溫差變化太大成猝死關鍵



蔡適吉表示，人體處於低溫環境，交感神經遭受刺激，血壓瞬間飆升，讓血管變窄。除此之外，低溫也將導致血液變得更濃稠，以致血流變慢，容易形成血栓，提高腦中風、心肌梗塞等風險。

「最危險的不是冷，而是忽冷忽熱。」蔡適吉指出，溫差變化太大，容易導致心血管疾病發作，例如，夜裡起床，上廁所時，掀開棉被毯子的瞬間。此外，洗澡前後脫下衣服時，也有不小溫差，充滿危險。



腦中風、心肌梗塞最常發生不是戶外 而是臥室、浴室



腦中風、心肌梗塞最常發生在臥室、浴室，反而不是戶外。蔡適吉建議，民眾洗澡前，先開啟暖氣，或先放多一點熱水，產生水蒸氣，浴室溫度保持在攝氏18度以上。洗澡後，請立即擦乾身體，將頭髮吹乾，並穿上衣服，可以先在馬桶上先休息1至2分鐘，再離開浴室，避免暈眩跌倒。



外出時，建議多層式穿搭，一層一層地加上去，並戴上帽子、繫上圍巾，以保護頭頸部，及四肢末端，維持一定體溫，才能減少心血管疾病風險。



新光醫院與北市聯醫陽明院區 建立綠色通道搶救生命



除了做好保暖措施，高血壓、高血脂、高血糖等三高慢性病患者在天冷之際，更需規律用藥，健康飲食，少吃高油、高鹽、高糖等食物。一旦出現胸痛、胸悶，或是冒冷汗、疼痛輻射至下巴、手臂時，這正是心肌梗塞發生前兆，應立即撥打119求助。



搶救急性心肌梗塞患者，如同救火，與死神拔河，必須分秒必爭，多年來，新光醫院與北市聯醫陽明院區建立綠色通道，病人被送至新光急診之前，院內醫事人員就會收到手機簡訊，掌握病人狀況，早做準備。病人到院後，可不經急診，直接送至取栓室，增加存活機率，蔡適吉強調，藉由經驗的不斷累積，最快只需17分鐘就完成取栓治療，大幅增加患者存活率。



