冷氣團南下衝高山！資深嚮導警告：冬季登山可不是開玩笑

近日高山下雪不少人揪團賞雪，不過，國家公園署提醒，高山地區的酷寒環境遠比一般人想像中更嚴峻，發現部分民眾進入山區時未攜帶足夠裝備，恐導致失溫嚴重危及生命安全。

合歡山公路積雪結冰。（圖／太魯閣國家公園管理處提供）

中央氣象署天氣預報顯示，元旦假期將再有強烈冷氣團南下，高山地區持續低溫、降雪及強風，登山活動已進入高風險雪季模式。大陸冷氣團接連報到讓台灣高山地區降雪、結冰，雖然吸引部份民眾想上山賞雪，但山域活動風險已明顯升高。

國家公園署特別提醒，在低溫環境下，手機、相機等電子設備電池續航力易大幅下降，應攜帶備用電源避免失聯。若是要攀登高山，認知冰雪岩混合地形、雪地三寶（冰爪、冰斧、岩盔）的操作、避免失溫的裝備等，都是更高難度等級的挑戰，除了一定要做好保暖工作外，更需具備完整的雪地經驗。

冰雪岩混合的登玉山之路。（圖／玉山國家公園管理處提供）

具有豐富登山經驗的資深嚮導表示，即便再怎麼喜愛登山活動，也都會選擇在春、夏、秋三季上山，畢竟冬季登山可不是開玩笑的。民眾若有登山計畫，務必備齊完整雪季裝備，包括保暖衣物、防水層、雪地行走裝備及緊急避難用品，並審慎評估自身雪地經驗與體能狀況。

由於高山部分路段通訊不良，國家公園署建議登山民眾應攜帶衛星定位或個人定位裝備，事先安裝並熟悉「國家公園登山報到APP」，善用報平安與定位功能，讓家人掌握行程動態，降低意外發生時的風險與不安。該署再次呼籲，登山安全沒有僥倖，面對極端環境，應以生命安全優先，必要時果斷取消或延期行程，避免憾事發生。

