冷氣團南下驟降10度！專家示警「這3區」特別強烈：濕冷連3天

生活中心／黃依婷報導

華南雲雨帶跟著同步東移影響緣故，全臺水氣明顯增多。（圖／翻攝自林老師氣象站）

今（1）日華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及臺中以北山區有局部較大雨勢，其他地區也都有局部降雨機率。對此，台大大氣科學博士林得恩也提醒，「迎風面，濕冷天氣連3天」。

林得恩在粉專「林老師氣象站」發文，昨日晚間起強冷空氣升級為大陸冷氣團後再度南下，由於華南雲雨帶跟著同步東移影響緣故，全臺水氣明顯增多，尤其是迎風面的北部、東北部及東部區濕冷體感特別強烈。

廣告 廣告

林得恩表示，北臺灣今日高溫僅剩下攝氏15至17度，相比上週五的高溫落差超過攝氏10度。中部與花蓮地區高溫也僅有攝氏18至20度左右，南部高溫則微幅降至攝氏21至25度。

林得恩提到，目前評估昨日到明日期間，降雨範圍較大，今日北部及宜蘭地區有短暫雨，中部及花東地區也有局部短暫雨，南部地區則繼續維持為多雲天氣；明日北部、宜花東地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地及南部地區則為多雲天氣；週二起水氣開始減少，基隆北海岸、大臺北山區及東半部地區仍有局部零星陣雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

更多三立新聞網報導

2月恐重現「霸王級寒流」？鄭明典揪差別：1現象很不穩定

逛文具店「驚見王世堅玩具」！她曝3隱憂：這不是政治問題

替代役男台64線遭輾斃！律師嘆「這些人超衰」：恐負連帶賠償

陳菊請假一年「躺平爽領薪水」？律師曝3真相：這才浪費我們繳的稅金

