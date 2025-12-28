冷氣團南下高山降雪 資深嚮導：冬季登山可不是開玩笑的

合歡山公路積雪結冰。（太魯閣國家公園管理處提供）

大陸冷氣團接連報到，讓台灣高山地區降雪、結冰，吸引部份民眾想衝一波上山賞雪。內政部國家公園署提醒，山區的酷寒環境比想像中更嚴峻，除了一定要做好保暖工作外，在低溫環境下，手機、相機等電子設備電池續航力易大幅下降，應攜帶備用電源避免失聯；若是要攀登高山，認知冰雪岩混合地形、雪地三寶（冰爪、冰斧、岩盔）的操作、避免失溫的裝備等，都是更高難度等級的挑戰，呼籲民眾務必審慎評估天候與自身能力，切勿掉以輕心。

內政部國家公園署表示，這一波冷氣團，高山地區氣溫驟降並伴隨降雪，山域活動風險明顯升高，近日發現部分民眾進入山區時未攜帶足夠裝備，以致於無法因應山區氣候驟變，導致失溫嚴重危及生命安全。

冰雪岩混合的登玉山之路。（玉山國家公園管理處提供）

國家公園署提及，依據中央氣象署天氣預報，元旦假期將再有強烈冷氣團南下，高山地區持續低溫、降雪及強風，登山活動已進入高風險雪季模式，民眾若有登山計畫，務必備齊完整雪季裝備，包括保暖衣物、防水層、雪地行走裝備及緊急避難用品，並審慎評估自身雪地經驗與體能狀況。具有豐富登山經驗的資深嚮導也說，「即便再怎麼喜愛登山活動，也都會選擇在春、夏、秋三季上山，畢竟冬季登山可不是開玩笑的。」

國家公園署提醒，高山部分路段通訊不良，登山民眾應攜帶衛星定位或個人定位裝備，事先安裝並熟悉「國家公園登山報到 APP」，善用報平安與定位功能，讓家人掌握行程動態，降低意外發生時的風險與不安，呼籲登山安全沒有僥倖，面對極端環境，應以生命安全優先，必要時果斷取消或延期行程，避免憾事發生。

