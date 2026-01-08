冷氣團南下！全台7天200人失去呼吸心跳

消防署統計，全台灣非創傷造成的失去呼吸心跳人數自今（115）年元旦起至昨（7）日共有200人，昨天為27人，平均每天都突破20人。（示意圖）

大陸冷氣團南下造成台灣持續低溫，消防署統計，全台灣非創傷造成的失去呼吸心跳人數自今（115）年元旦起至昨（7）日共有200人，昨天為27人，平均每天都突破20人。

消防署統計，全台灣非創傷造成的失去呼吸心跳人數，1日有26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人、6日26人、7日27人，累計七天已達200人。

更多中時新聞網報導

馬來西亞公開賽》周天成贏內戰 明生日戰老對手

MLB》岡本和真選藍鳥 笑稱女兒指定的

開放獵捕獼猴 學者：應審慎評估