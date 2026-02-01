冷氣團南下＋華南雲系影響 今北部「低溫13度」降雨明顯

今各地氣溫下降，北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷。（資料畫面）

今(1日)華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。基隆北海岸、臺灣東北部地區及臺中以北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部以北地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島、南部山區及澎湖、金門有局部短暫雨，其他地區及馬祖亦有零星短暫雨。

據中央氣象署資料，今天（1日）華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及臺中以北山區有局部較大雨勢，其他地區也都有局部降雨機率，外出請攜帶雨具備用；各地氣溫下降，北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷，夜晚清晨中南部及花東低溫約14至18度，白天高溫約19至25度，早晚請適時增添衣物以免著涼，若溫度與水氣條件配合，中部以北及宜蘭、花蓮3,000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

離島天氣，澎湖陰短暫雨，氣溫17至18度，金門多雲短暫雨，氣溫11至14度，馬祖陰時多雲，氣溫8至9度。另，東北風明顯偏強，臺南以北、基隆北海岸、臺東、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，1日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、宜蘭、花東及馬祖、澎湖空氣品質為「良好」等級；北部、中部及金門為「普通」等級，中部零星地區達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級。





