冷氣團南下 賈新興曝2地剩7.5度 3座山可能下雪

大陸冷氣團南下，氣象專家表示，西部沿海空曠地區及花東縱谷低溫下探7.5度，合歡山、拉拉山及太平山可能下雪。（示意圖／雪管處提供、卡里布灣企業社馬正輝拍攝／呂麗甄苗栗傳真）

大陸冷氣團今日南下，氣象署已針對5縣市發布低溫特報，冷空氣最冷時段落在今晚至明日清晨，北部、宜蘭低溫約12度；氣象專家賈新興表示，這波冷空氣威力很強，預估合歡山、拉拉山、太平山都可能降雪，西部沿海空曠地區與花東縱谷一帶低溫則會下探7.5度，提醒民眾注意保暖。

賈新興表示，這波大陸冷氣團威力很足，預估北部3000公尺左右的高山，氣溫、水氣都會比之前預報來得更加有利降雪，合歡山會有雨夾雪的機率，拉拉山、太平山也都可能降雪，時間點應該會在今天深夜到隔天清晨。

廣告 廣告

賈新興指出，這波冷空氣來襲，台北測站最低溫應在13.7度左右，而西半部沿海空曠地區與花東縱谷一帶會更冷，最低可能出現7.5度低溫，提醒民眾一定要做好防寒準備，上山追雪也要注意保暖、留意路面濕滑。

前氣象局長鄭明典提醒，北方強風區的冷高壓偏南出海，除了白天降溫有感外，還有另一波冷空氣在日本附近形成鋒面，預計北方極渦南下的冷空氣會持續加強，今天入夜後還會有第2波降溫。

氣象署稍早針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣發布黃色低溫特報，可能出現10度以下低溫，提醒民眾注意保暖，在室內使用熱水器、電暖器具等，也要注意通風及用電安全，心血管疾病患者、年長者則要留意早晚低溫對身體的影響。

更多中時新聞網報導

116學年起 四技二專統測改選考

金宇彬申敏兒大婚 暖捐3億韓元行善

抗癌提升免疫力 痛要勇敢說出口