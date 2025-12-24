冷氣團即將大舉南下！專家曝最冷時段 低溫探12度

記者李鴻典／台北報導

冷氣團即將南下，注意天氣變化！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（24）天傍晚發文提醒，今天入夜後，東北季風將明顯增強，天氣型態開始轉變。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（24）天傍晚發文提醒，今天入夜後，東北季風將明顯增強，天氣型態開始轉變。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明（25）天屬於冷氣團大舉南下的階段，全台氣溫明顯下滑，入夜後寒意會越來越明顯。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明（25）天深夜到週（26日）之間，各地低溫普遍下探12～14度，外出與夜間活動務必做好保暖措施。冷氣團將在週六（27日）逐漸減弱，氣溫逐步回升。

廣告 廣告

天氣方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，迎風面的北部與宜蘭容易下雨，全天感受濕寒冷；中部、南部以及澎湖以多雲到晴為主，白天在陽光照射下感覺涼爽，但夜晚與清晨仍偏冷，日夜溫差較大。

花蓮、台東雲量偏多，局部時段可能零星降雨；金門與馬祖同樣以多雲或陰天為主，偶有飄雨，全天氣溫偏低。

此外，北、中部海拔3000公尺以上且位於中央山脈或雪山山脈稜線東側均有下雪機會，行經台7甲、台8、台14線的朋友請做好準備再上山。

更多三立新聞網報導

85℃兔子便利商店BUNNI KONBINY可愛登場！限量爆擊開吃

年末最後一檔！iPhone 17 Pro狠砍2710元、三星旗艦限時68折

向余家昶致最高敬意 台北捷運將設置暫時性悼念牆

壽司郎「年終賀蟹」、這一盤要1314元！肯德基聖誕首爾巨大桶平安夜開嗑

