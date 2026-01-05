冷氣團又來了！日夜溫差大 消防署：近4天接獲「123件OHCA」救護案

近日受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫驟降、日夜溫差大。根據消防署統計，近4天共接獲123件「非創傷性」到院前心肺功能停止（OHCA）救護案，提醒務必留意天氣與身體狀況。

中央氣象署表示，週一、週二強烈大陸冷氣團南下，氣溫將逐漸下降；到了週三、週四，強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，整天感受較冷，中南部日夜溫差也較大。氣象署指出，週五到週日雖然強烈大陸冷氣團逐漸減弱，但仍有輻射冷卻效應。

另外，氣象粉專「台灣颱風論壇」預估，這波冷空氣屬於乾冷型態，輻射冷卻效應將相當明顯，各地夜晚到清晨可能出現7至10度的極端低溫，平原空曠及內陸近山區氣溫可能更低，這樣的天氣型態預計影響到週五，提醒民眾多加注意保暖。

