冷氣團及輻射冷卻夾擊 各地氣溫偏低（3） (圖)

明天天氣如何？ 週三(07日)開始一直到下週三(14日)這段期間則是陸續還有三次短波槽要掠過臺灣附近，第一次在週三晚間(07日)到週四白天(08日)之間，第二次在週五晚間(09日)到週六白天(10日)之間，第三次在下週一晚間(12日)到下週二(13日)之間，不過目前的預報看起來這三次短波槽伴隨的都是比較偏乾冷的空氣，臺灣整體是位於東亞主槽的後側，因此不易有很明顯的天氣變化，變化比較多的是在迎風面地區，包括大臺北、東北部、東部，在短波槽掠過時可能有局部短暫陣雨出現機會，其他大部分地方的天氣則是大致穩定，短波槽通過時雲量可能較為增多，但是降雨的機會都不高，整體偏乾冷的天氣型態將要維持一段時間。這種形態下在高山地區也不易出現冰霰或降雪，溫度應該是夠低了，但是缺乏水氣配合，因此很難有良好的降雪條件，結冰的機會則是非常高，要前往山區活動的朋友要特別注意低溫以及結冰的情況。 溫度方面就要提醒大家特別注意，週三(07日)開始到下週三(7-14日)，也就是未來一週內陸續還有三波乾冷空氣要補充下來，露點溫度的預報也持續在低檔(10度以下)徘徊，在偏乾冷的天氣型態配合下，將呈現日夜溫差非常顯著的情況。白天各地有陽光出來，溫度比較有上升的機會，北部、東北部未來一週白天的高溫大約在15-20度之間，中部及花東地區白天高溫大約在18-23度之間，南部高溫則是在22-25度之間，整體來看越往南邊走白天高溫上升的情況可能越明顯。夜晚清晨的低溫則是要注意的重點，尤其是輻射冷卻作用可能造成的局部極低溫現象，中北部、東北部空曠地區未來一週在夜晚清晨將持續有10度或以下的低溫出現，甚至降到6-8度或更低，南部及花東空曠地區也持續會有10-12度的低溫發生，甚至降到8-10度之間，雖然特別低的溫度可能都集中在夜晚清晨出現，但是日夜溫差變化非常大，而且持續很多天，對於身體健康的影響仍是要特別留意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 4 小時前 ・ 發表留言