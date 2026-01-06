冷氣團及輻射冷卻夾擊 各地氣溫偏低（3） (圖)
受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署提醒，6日晚間至7日晚間局部地區防持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生。圖為高雄市鹽埕區街頭民眾包緊緊禦寒。
中央社記者董俊志攝 115年1月6日
