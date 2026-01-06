冷氣團及輻射冷卻夾擊 17縣市防10度以下低溫
（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚至明晚17縣市防攝氏10度以下低溫；10日之前都會區低溫普遍僅10至12度；9、10日冷氣團減弱，白天氣溫略回升，但夜晚清晨仍冷、日夜溫差大。
中央氣象署今天下午更新低溫特報，6日晚間至8日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，今晚至明晚北部及東北部局部地區防持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）。
新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫；新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣防10度以下氣溫。
氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，10日之前都會區普遍低溫約10至12度，局部空曠地區可能會有10度以下低溫發生。
賴欣國說，明天、8日強烈大陸冷氣團影響，北部、宜蘭全天偏冷，白天高溫約15、16度，中南部高溫約20至24度；9、10日冷氣團稍減弱，北台灣高溫約20度，中部約24度、南部25度，要留意日夜溫差。
賴欣國說，10日晚間至11日有一波東北季風南下，10度以下低溫範圍縮減；12、13日東北季風減弱，氣溫再回升，北部低溫約13、14度、高溫20至22度，西半部仍要注意日夜溫差。
降雨部分，賴欣國提到，明天至10日白天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其中明天、8日桃園以北地區有零星短暫雨；11日東北季風影響，北部、東半部易有短暫雨；12、13日降雨範圍以基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨為主，其他地區為多雲到晴。
賴欣國說，這波強烈大陸冷氣團雖然氣溫偏低，然而高山夜間路面易結冰，提醒民眾行車用路注意路況安全。（編輯：林恕暉）1150106
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 24
強烈冷氣團發威！一路凍到週六 粉專：3大地區防「9度以下」嚴寒低溫
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 6
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
估破5°C！至少還要冷2週 專家點出這一波「4大特徵」
【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
氣溫溜滑梯！最凍跌破5度 這3天挑戰首波寒流
【緯來新聞網】今（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
強烈冷氣團明襲台！一路凍到周末 探9度時間曝光
強烈冷氣團明襲台！一路凍到周末 探9度時間曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
12縣市低溫特報！首波寒流殺到「平地恐現5°C低溫」 極冷時間曝
中央氣象署發布低溫特報，今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
15縣市陸上強風特報！明起急凍4天 低溫恐跌破5℃
今（6）日清晨迎風面雲層雖多，但結構鬆散，北部陸地及東半部海上有降水回波，北部及東半部零星降雨。氣象專家吳德榮表示，明（7）日至10日清晨強冷空氣籠罩，逐日清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團南下 估週三至週五有機會達寒流等級
今（6）日開始強烈大陸冷氣團南下，溫度開始逐漸下降，台南市楠西鹿陶洋清晨出現8℃的低溫，氣象署也針對18縣市發布低溫特報，局部地區氣溫會到10℃以下。專家分析，這一波強烈大陸冷氣團影響的時間比較久，從週三到週五，加上輻射冷卻效應，有機會來到寒流等級，到了週末白天回溫幅度也有限，提醒大家要特別注意保暖。公視新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團來襲！今晨關西僅6.5℃ 明、後天更冷
根據中央氣象署觀測，今天（5日）清晨5:44全台最低溫出現在新竹縣關西的6.5度。受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。氣象署表示，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
肺癌年奪萬人命！新研究曝「1營養素」能護肺：要天天多吃
肺癌一年就奪走上萬人的寶貴生命，因此如何避免空污中的PM2.5對肺部的傷害，相當重要。食安專家韋恩（楊世煒）表示，最新研究發現，高劑量維生素C，可能在一定程度上保護小鼠的肺部，減輕細懸浮微粒 PM2.5 所造成的細胞傷害。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
挑戰極端冷度！首波寒流週三襲台 專家示警凍到月中
（記者許皓庭／綜合報導）2026年首波寒流可能即將報到！今（5）日下半天起，另一波強烈大陸冷氣團再度強襲全台。 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
全台最低溫在台南 氣象專家曝「中南部比北部還要冷的原因」
「中南部比北部還要冷的原因！」中央氣象署對12縣市發布低溫特報，國立台灣大學大氣科學博士林得恩分析了中南部相比北部更冷的可能原因，包含輻射冷卻、地形與地表條件的影響、空氣濕度的差異等。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 1
寒流前菜！冷氣團＋輻射冷卻全台冷颼颼 6縣市亮橘燈低溫恐跌破6度
今天（6日）強烈大陸冷氣團南下，全台各地氣溫開始急速下降，中央氣象署16:32發布新一波低溫特報，全台有17縣市列入警戒區，其中北部6縣市亮起橙色燈號，最低溫恐跌到6度以下，但還未進入最冷時刻。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
還沒到最冷！林得恩揭「4特徵」：這波冷很久
最低溫估下探5度！氣象專家林得恩表示，今（5日）下半天起，有另一新的強烈大陸冷氣團開始南下，這波強冷空氣具有4點關鍵特徵，其中包括冷空氣持續的時間偏長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言