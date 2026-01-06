冷氣團及輻射冷卻夾擊 17縣市防10度以下低溫

（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚至明晚17縣市防攝氏10度以下低溫；10日之前都會區低溫普遍僅10至12度；9、10日冷氣團減弱，白天氣溫略回升，但夜晚清晨仍冷、日夜溫差大。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，6日晚間至8日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，今晚至明晚北部及東北部局部地區防持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）。

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫；新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣防10度以下氣溫。

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，10日之前都會區普遍低溫約10至12度，局部空曠地區可能會有10度以下低溫發生。

賴欣國說，明天、8日強烈大陸冷氣團影響，北部、宜蘭全天偏冷，白天高溫約15、16度，中南部高溫約20至24度；9、10日冷氣團稍減弱，北台灣高溫約20度，中部約24度、南部25度，要留意日夜溫差。

賴欣國說，10日晚間至11日有一波東北季風南下，10度以下低溫範圍縮減；12、13日東北季風減弱，氣溫再回升，北部低溫約13、14度、高溫20至22度，西半部仍要注意日夜溫差。

降雨部分，賴欣國提到，明天至10日白天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其中明天、8日桃園以北地區有零星短暫雨；11日東北季風影響，北部、東半部易有短暫雨；12、13日降雨範圍以基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨為主，其他地區為多雲到晴。

賴欣國說，這波強烈大陸冷氣團雖然氣溫偏低，然而高山夜間路面易結冰，提醒民眾行車用路注意路況安全。（編輯：林恕暉）1150106