冷氣團及輻射冷卻影響全台偏冷 17縣市低溫特報

（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天清晨至晚間西半部、宜蘭、金門等17縣市注意攝氏10度以下低溫。本島平地今天清晨最低溫為新北市石碇區8.4度。

中央氣象署今天發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天清晨至晚間北部、東北部及金門局部地區注意持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生。

橙色燈號地區為金門縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣；黃色燈號為基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市，防10度以下氣溫發生。

根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石碇區8.4度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，要注意保暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至10日清晨強冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫、降至5度以下，並成為入冬以來首波「寒流」。

吳德榮說，2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳、無需過度期待。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，10日白天至13日持續晴朗穩定，12、13日冷空氣減弱幅度雖較大，白天氣溫明顯回升，但連4天早晚持續有強「輻射冷卻」，帶來清晨的「極低溫」，日夜溫差很大，仍需注意。

橙色燈號指平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下；黃色燈號為平地最低氣溫10度以下。（編輯：李亨山）1150107