冷氣團及輻射冷卻影響 6縣市15日防10度低溫

（中央社記者張雄風台北14日電）中央氣象署今天發布低溫特報，因大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚至明天上午基北桃等6縣市防攝氏10度低溫；明天白天大陸冷氣團減弱，偶有陽光露臉。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，這波大陸冷氣團影響至明天白天，但明天及16日因偏乾，因此輻射冷卻影響明顯，各地夜晚、清晨氣溫仍然偏低；白天有機會見到陽光，感受稍微回溫。

曾昭誠指出，今晚至明晨因大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣今晚至明天上午可能有10度以下氣溫發生的機率。

曾昭誠說，明天白天北部高溫可回升至20度、中南部約25度；16日清晨各地受輻射冷卻影響，低溫約16至18度，局部地區會再低2、3度，高溫普遍可回升至25度左右。

他並表示，17、18日將受到下一波東北季風增強影響，但冷空氣不強，各地低溫約17至20度，高溫約22、23度；19、20日東北季風減弱，高溫可再回升2、3度；不過，21日又一波東北季風再增強，但降溫幅度仍需再觀察。

降雨方面，曾昭誠指出，明天及16日水氣少，僅基隆北海岸、宜蘭、台東地區有零星短暫雨；17、18日東北季風挾帶水氣，基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北及台東地區有零星短暫雨，其他地區則是多雲到晴。

曾昭誠提到，19、20日東北季風減弱，但水氣再增加，降雨範圍擴大至中南部地區，也有零星短暫雨；21日東北季風增強、水氣減少，以桃園以北、東半部地區有局部短暫雨為主。

曾昭誠提醒，今晚至明天，桃園以南至台東、屏東要留意8級強陣風；明天清晨基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島注意長浪。（編輯：吳素柔）1141214