冷氣團及輻射冷卻發威 新竹關西清晨4.8度

（中央社記者張雄風台北4日電）根據氣象署網站，今晨平地最低溫為新竹關西4.8度。氣象專家吳德榮說，今明兩天白天晴朗舒適，早晚冷；6日強冷空氣南下，7至10日籠罩，有望為入冬首波寒流，低溫探5度以下。

交通部中央氣象署發布低溫特報，今晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫寒冷；上午新竹及苗栗局部地區防攝氏6度以下氣溫。

低溫橙色燈號地區為新竹縣、苗栗縣，有6度以下氣溫；黃色燈號為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，注意10度以下氣溫發生。

廣告 廣告

根據氣象署網站，清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮4.8度，苗栗縣頭屋鄉5.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，強烈大陸冷氣團雖減弱，但輻射冷卻發威，部分縣市反而出現此波冷氣團的最低氣溫，各地區平地的最低氣溫約在7、8度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天冷空氣持續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大。明晨部分地區因強「輻射冷卻」，仍有10度以下低溫；明晚至6日晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，6日上午起逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷；7日至10日強冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應猶勝前波；逐日的清晨，將再創入冬以來本島平地的最低氣溫、降至5度以下，有機會成為入冬首波「寒流」（台北測站≦10度）。（編輯：管中維）1150104