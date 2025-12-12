冷氣團周日一最冷！ 3500米山高山飄雪 北部低溫10度

隨著入冬首波冷氣團即將來襲，全台民眾已開始積極準備禦寒物品，美式賣場內羽絨背心、厚外套等冬季衣物成為熱門商品，甚至有些尺寸已被搶購一空。氣象署預報，週六晚間開始降溫，週日晚上至週一清晨將達最冷，北部山區低溫僅剩10度。此外，3500公尺以上的高山地區，如玉山、雪山等，在週六日短暫時間內可能出現零星飄雪和路面結冰現象，但週日水氣很快就會轉乾。

民眾到美式賣場買冬衣。（圖／TVBS）

美式賣場內，民眾一早就湧入選購禦寒衣物。許多人拿起鋪棉、羽絨背心比較試穿，有些尺寸甚至已經售罄，只好選擇大一號的尺寸。防潑水風衣和厚毛衣同樣受到關注。週五東北風增強，前來採買的民眾也都穿上了厚外套。有民眾表示自己採用「洋蔥式穿法」，裡面穿短的，外面再加一件較厚的衣物，尤其是有刷毛的衣物特別保暖。還有位媽媽特地購買牛肉麵給女兒暖胃，她提到牛肉麵湯頭好喝，女兒很喜歡，而自己則一年四季都喝雞精補身體，這樣冬天才不會感到寒冷。

入冬首波冷氣團周日一最冷。（圖／TVBS）

週六上午的衛星雲圖顯示，台灣北方海面可見一層層雲朵，這是冷空氣南下的訊號，顯示冷空氣與暖水面相遇形成雲街。氣象署預測，週日至週一將迎來今年第一波冷氣團。氣象署預報員李孟軒表示，週日清晨北部低溫可能降至14度左右，整天都會較為寒冷。週日至週一清晨是這波冷氣團最冷的時候，各地低溫將達13至15度，雲量較少。由於週一清晨局部輻射冷卻效應，北部山區溫度可能僅剩10度。

李孟軒進一步解釋，週六晚上至週日期間，可能有中層水氣通過，高山地區尤其是3500公尺以上的區域，如玉山、雪山、南湖大山等，需注意路面結冰情形，也可能出現零星飄雪現象。不過，想看雪景的民眾可能只有週六有機會，且限於3500公尺以上的高山。專家認為這些地區可能短暫處於微量飄雪的臨界條件。由於這波水氣僅在週五六在迎風面帶來短暫降雨，宜蘭、大台北進山區可能有局部大雨，但週日水氣將迅速減少。週一二轉為偏東風，環境更加穩定。值得注意的是，下雪需要低溫加上豐沛水氣，低緯度山區可能要等到入冬後更冷的天氣才能欣賞到雪景。

