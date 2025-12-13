冷氣團報到入夜明顯降溫 低溫下探10℃ 最冷明晚至周一清晨

中央氣象署警示今晚大陸冷氣團南下，氣溫將明顯下降，中部以北、宜蘭低溫攝氏11度到14度，局部地區可能出現10度低溫，最冷時間點在明晚至周一清晨 。氣象署預報員劉沛滕指出，今晚起海拔3500公尺以上高山有零星降雪機會，明天天氣轉為乾冷。

（示意圖／中央社資料照）

劉沛滕告訴中央社記者，今天大台北地區、部分北部、宜蘭、花蓮地區都還有些降雨，但今晚起冷空氣影響，水氣將逐漸減少，明天將轉為乾冷，大致以多雲到晴為主，僅中部以北山區、基隆北海岸、宜蘭、花蓮有零星降雨。

（圖取自中央氣象署網站）

氣溫部分，劉沛滕表示，今晚大陸冷氣團南下，晚間將會感受到明顯降溫，明天白天北台灣僅攝氏15、16度，整天偏冷，中部地區白天高溫19到21度，南部23到25度。

劉沛滕指出，在這波冷氣團影響下，最低溫時間點預計落在明晚到15日清晨，中部以北跟宜蘭的低溫普遍11到14度，局部地區可能會下探10度，明天不排除針對局部地區發布低溫特報；至於南部、花東地區低溫約15到17度。

降雪部分，劉沛滕表示，預計今晚起海拔3500公尺以上高山有零星降雪機會。

下周天氣概況

劉沛滕預報下周天氣概況指出，周一（15日）白天大陸冷氣團將逐漸減弱，預計到周三（17日）都還是較穩定的天氣形態，



不過，劉沛滕提到，周三有一波較微弱的東北季風稍微增強，並沒有帶來太多的水氣，僅周四（18日）、周五（19日）迎風面東半部、基隆北海岸有些降雨。



